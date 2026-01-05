New York’taki bir mahkeme, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun davasının 5 Ocak’ta yerel saatle 12.00’de (TSİ 20.00) görüleceğini doğruladı. Duruşmaya Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein başkanlık edecek.

MAHKEMEYE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Askerler eşliğinde götürülen Maduro'ya tutum giydirildiği görüldü. O anlar canlı olarak görüntülenirken turuncu tulum giydirilen Maduro'nun bir ayağının sekmesi dikkat çekti.

HELİKOPTERE BİNDİRİLDİ

Eşiyle önlü arkalı olarak götürülen Maduro, helikoptere bindirildi. Helikopterin, Güney New York Eyalet Mahkemesi'ne doğru giderek Maduro'yu ABD kolluk kuvvetlerine teslim etmesi bekleniyor.

NARKOTERÖR SUÇUNDAN YARGILACAK

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ile ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma” suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi ise ABD’yi kınamak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırmış, bazı ülkeler bu saldırıyı eleştirirken bazıları ABD’yi desteklemişti.