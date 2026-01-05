Okul sporları kapsamında düzenlenen 1. Küme Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarında Bursa ikincisi olan İnegöl Gaziosmanpaşa İmam Hatip ortaokulu Efeleri Bursa’yı temsilen Çanakkale’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası grup eleme maçları için yola çıktı. 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek Türkiye Grup Müsabakalarında erkeklerde 9 ilden 10 takım, kızlarda 10 ilden 12 takım katılacak.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nun Türkiye Grup Müsabakalarındaki rakipleri ise şunlar olacak;

Susurluk İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Hacer Çağlar Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Yenice Ortaokulu, İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Şadi Turgutlu Ortaokulu ve Kapaklı Belediyesi Ortaokulu.

Kaynak: Haber Merkezi