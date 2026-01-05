Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ile memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında maaş artışı alacak.

Belirlenen zam oranları doğrultusunda, sosyal yardım ödemeleri ile kıdem tazminatı tavanı da yukarı yönlü güncellendi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 2026-2027 dönemine ilişkin toplu sözleşme kararı kapsamında, memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için 2026’nın ilk altı ayında öngörülen yüzde 11’lik artışa, gerçekleşen enflasyon farkı da eklenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranı kadar zamlı maaş alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkına göre belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı doğrudan 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak hesaplanıyor.