Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kira ödemesi yapılmadığı için İnegöl Devlet Hastanesi kantin işletmeciliği bugün itibariyle son buldu. Yaşanan olay nedeniyle mağdur olan İnegöllü vatandaşlar için Başkan Alper Taban talimat verdi.

İnegöl Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Belediye Başkanımız Alper Taban’ın talimatıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Girişinde yer alan kantinin yeniden ihale sürecinin olduğu bugünlerde vatandaşlarımız, hastalarımız mağdur olmasın diye İnegöl Belediyesi Gastro Gezgin karavanımız hizmet vermeye başladı."

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ