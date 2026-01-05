Araç muayenesi, tüm araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu işlemler arasında bulunuyor. Araçlar, bu işlem için TÜVTÜRK istasyonlarında kontrol ediliyor.

Fiyatlar güncellendi

TÜVTÜRK tarafından uygulanan araç muayene ücretleri her yıl yeniden belirlenirken, bu yıl da fiyatlarda değişikliğe gidildi. Zorunlu olarak yapılan araç muayenesi için ödenen bedellere artış yapıldı.

Yüzde 25’e varan zam

2026 yılı için belirlenen zorunlu araç muayene ücretlerine yaklaşık yüzde 25 oranında zam uygulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin araç muayene ücreti 4 bin 446 TL’ye çıkarıldı. Otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtlar için muayene bedeli ise 3 bin 288 TL olarak belirlendi.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet sahiplerinin ödeyeceği muayene ücreti 1 bin 674 TL olurken, egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli 460 TL olarak açıklandı. Ayrıca araç muayenesiyle birlikte tahsil edilen yol güvenliği muayenesi toplam tutarları da zamdan payını aldı.

İŞTE KALEM KALEM MUAYENE ÜCRETLERİ

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar

Araç muayenesi: 4 bin 446 TL

Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar

Araç muayenesi: 3 bin 288 TL

Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler

Araç muayenesi: Bin 674 TL

Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı ölçümü uygulanmıyor.

MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI DA ARTTI

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttı. Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.