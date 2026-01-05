Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 oranında yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri, aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,96 artması, yıllık enflasyonun ise yaklaşık yüzde 31 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Açıklanan veriler, beklentilerin sınırlı da olsa altında kaldı.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 olarak hesaplandı.

Hatırlanacağı üzere, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu artış, Mayıs 2023’ten bu yana aylık bazda görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK’in (2003=100) bazlı endeksine göre, 2025 yılı Aralık ayında TÜFE; bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,88 artış gösterdi.

Ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en belirgin fiyat artışının konut grubunda yaşandığı görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık artış oranları; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31, ulaştırmada yüzde 28,44 ve konutta yüzde 49,45 olarak hesaplandı. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

Aylık değişimlere bakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 1,99 oranında artış kaydedilirken, ulaştırma grubunda yüzde 1,03 oranında düşüş yaşandı. Konut grubunda ise fiyatlar aylık bazda yüzde 1,39 arttı. Söz konusu grupların aylık enflasyona etkileri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 olarak belirlendi.

Endeks kapsamındaki 143 temel harcama başlığı değerlendirildiğinde, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla 27 başlıkta düşüş, 8 başlıkta değişim olmazken, 108 başlıkta artış yaşandığı görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE verilerine göre ise, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutulan endekste yıllık artış yüzde 31,66 olarak kaydedildi. Bu kapsamdaki TÜFE, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artarken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 yükseldi.