Aralık ayında enflasyon beklentilerin altında kalarak %0,89 artarken, 2025 yılı enflasyonu %30,89 olarak gerçekleşti. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi, aylık %0,75 yükselirken yıllık artış %27,67 oldu. Buna ek olarak, özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulayabileceği zam oranları da netleşti.

NTV muhabiri Merih Ak’ın aktardığı bilgilere göre, okul öncesi ile 1., 5. ve 9. sınıflarda eğitim görecek öğrenciler için ücret artışı %43,92 olarak belirlendi. Ara kademelerde, yani aynı okulda devam eden diğer sınıflarda zam oranı %30,74 olacak. Eğitim hizmetleri dışındaki kalemlerde (servis ve yemek hariç) uygulanabilecek artış ise %29,28 ile sınırlandırıldı. Özel okullar bu belirlenen oranların üzerine çıkamayacak.