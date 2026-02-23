Tekirdağ'da 2 adet hayvan gübresi dağıtma römorku, imzalanan protokol ile üreticilerin hizmetine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir üretim ve tarımsal rekabet gücünün artırılması hedefi doğrultusunda yürüttüğü Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi kapsamında Tekirdağ'a kazandırılan 2 adet hayvan gübresi dağıtma römorku için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Protokol, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Süleymanpaşa Ziraat Odası arasında imzalandı.

Proje çerçevesinde temin edilen römorkların, hayvansal üretim yapan işletmelerde gübrenin etkin ve kontrollü şekilde taşınması ile tarım arazilerine uygulanmasında önemli katkı sağlaması bekleniyor. Katı gübrenin doğru yöntemlerle toprağa kazandırılması sayesinde hem verimliliğin artırılması hem de çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor. Tekirdağ'a ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.