Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de 8. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşırken sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 66. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine oyuna girerken takımının 3. golünü kaydetti. Dzeko, maçın 89. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topu filelere gönderdi. 38 yaşındaki forvet bu sezon sarı-lacivertli formayla 8. kez gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersekli futbolcu bu sezon ligde 8’i ilk 11 olmak üzere 13 karşılaşmada da forma giydi.

38 yaşındaki forvet, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 gol kaydetti.

Dzeko, toplam 13 golle de takımının en golcüsü konumunda yer alıyor.