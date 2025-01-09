Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbayram'ın hastanede yapılan kontrollerinde iç kanama geçirdiği öğrenildi. İç kanama geçiren ünlü sanatçı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Akbayram'ın ailesi ve sevenleri ise hastaneye akın etti.

KIZI AÇIKLAMA YAPTI

Kızı Türkü Akbayram, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi." dedi.