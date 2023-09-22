Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Danışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı uyguladığı askeri tehditlerle ilgili yazılı açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Ermenistan'a tepki açıklamasısı geldi

Dernek Başkanı Tamer Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın imzaladığı imzaladığı üçlü anlaşmanın hükümlerini yerine getirmediğini belirterek, "Tam tersine Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam ederek, Azerbaycan Devleti'nin Ermenistan'a uzattığı barış elini her defasında geri çevirmişti. Üçlü deklarasyonun imzalanmasından sonra Ermenistan'ın izlediği kasıtlı ve taraflı politikanın bir sonucu olarak Azerbaycan, dünyada mayın ve patlamamı, askeri mühimmatın en fazla kirlettiği ülkeler arasında yer almıştır. İkinci Karabağ savaşının sona ermesinden bugüne kadar 3 14 Azerbaycan vatandaşı mayın kurbanı olmuştur; bunlardan 61'i ölmüş, 253'ü ağır varalanmıştır. Genel olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik askeri saldırısının başlangıcından bu yana 3 bin 400'e yakın Azerbaycan vatandaşı mayınlardan zarar görmüş, bunlardan 587’si hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Son günlerde Karabağ bölgesinde kalan Ermeni silahlı kuvvetlerinin, yine ordumuza ve işgalden kurtarılan Şuşa'da, Zengilan'da, Laçin'de, Kelbecer'de yaşayan ve faaliyet gösteren Azerbaycan vatandaşlarına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirmesi, masum vatandaşlarımızın hayatına neden olmuştur" denilen açıklamada, "İşgalden kurtarılan Karabağ topraklarında görev yapan çeşitli devlet kurumlarının çalışanlarının ve onların güvenliğini koruyan kahraman polislerimizin Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından mayın terörüne maruz bırakılması halkımızın büyük öfkesine neden olmuştur. Böyle bir zamanda Ermeni silahlı kuvvetlerinin ordumuzun karşısındaki mevzilere ilave kuvvet ve zırhlı araçları yığması onların sinsi niyetlerinin daha büyük terör eylemleri gerçekleştirmek olduğunu göstermektedir. Biz, Türkiye'de yaşayan yurttaşlar olarak Karabağ'da yapılan provokasyonların önlenmesinin ve bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesinin tek yolunun, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çıkarılması, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve ayrılıkçı rejimin Karabağ'dan ayrılması için gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Karadağ, açıklamasında, "TADEF olarak, muzaffer Başkomutan İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması yönünde uyguladığı politikayı destekliyor, onun yanında ve emir altında olduğumuzu ilan ediyoruz. Can Azerbaycan'ımıza vatan savaşı'nda olduğu gibi bu şerefli işte de zafer diliyoruz" dedi.