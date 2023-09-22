Eğitsel oyunlar, insanlara belirli bir konuyu öğretmek ve onların becerilerini geliştirmek için tasarlanmış oyun türüdür. Eğitimciler, hükümetler ve ebeveynler, oyun oynamanın öğrenmeye olan psikolojik ihtiyacını ve faydalarını fark ettikçe, bu eğitim aracı yaygınlaşmıştır. Oyunlar, bize bir hikaye olarak temsil edilen hedefleri, kuralları, adaptasyonu, problem çözmeyi, etkileşimi aktaran interaktif çözümdür. Bize zevk, tutkulu katılım, yapı, motivasyon, ego memnuniyeti, adrenalin, yaratıcılık, sosyal etkileşim ve duygu sağlayarak öğrenmenin temel ihtiyaçlarını verir. Oyun, özellikle öğrenme ile ilgili olan derin bir biyolojik, evrimsel açıdan önemli bir işleve sahiptir.

Bilgisayar oyunları ve eğitsel oyunlar nasıl yararlı işlevlere dönüştürdüğünü anlamanın ilk adımı, oyunların sadece eğlence olduğunu geniş çapta paylaşılan bakış açısını değiştirmektir. Bu sadece milyarlarca dolarlık bir sektörden ve hem çocuklar hem de yetişkinler için önemlidir. Çünkü insanların yeni dünyalara katılmasına izin verirler, oyuncuların düşünmelerine, konuşmalarına ve hareket etmelerine olanak sağlamış olurlar. Kendileri için erişilemeyen roller bu sanal dünyalar oyunlarını öğrenmek için güçlü bağlamlar yapan aracıdır. Sanal dünyalar, öğrencilere kelimelerin ve simgelerin sadece tarif ettiği somut gerçekleri deneyimleme imkanı veriyor.

Eğitsel Oyunların Sosyal Ağ ve Online Etkileri

Sosyal ağ ve cep telefonları teknoloji ile uyumlu olarak gelişmektedir. Trend devam ederse, raporlara göre sanal dünyalardan, videolara ve oyun çıkartmaya dayalı burslarda ve son olarak iki yıl boyunca devasa Çok Oyunculu Eğitim Oyunları büyük bir artış gösteriyor. Öğretme, öğrenme ve yaratıcı ifade yoluyla bu eğitim biçimleri yakın gelecekte eğitsel oyunların temel taşı olacaktır. Etkileşimli oyun şu anda kullanımda olan sosyal ağlar ve eğitim oyunlarıyla devrimci bir nesil biçimi haline gelecektir.

İşbirliğine dayalı dijital oyunlar, öğrencilerin bir konuyu ezberlemekten ziyade başkalarıyla çalışmalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu tür oyunlara örnek olarak çok oyunculu çevrimiçi oyunlar verilebilir. Tek bir oyun boyutundan ziyade, Çok Oyunculu Çevrimiçi Oyunlar (MMOG) bir dizi alt-oyun ya da oyuncuların kullanabileceği katılım yollarını içerir. Çeşitli katılım düzeyleri öğrencilerin bir hikaye de önceden belirlenmiş olduğu hedefe ulaşmak için hem kendi başlarına, hem de bir grup içinde çalışmalarını gerektirir. Oyunlar zordur ve genellikle anlamak başarılı olmak için öğrencileri oyunun dışında daha fazla konuyu araştırmaya zorlar.