8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kültür gezisi düzenledi.

200 kadının katıldığı kültür gezisinde İstanbul’un tarihî yerleri ziyaret edildi. Gezi hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde belediye olarak Pazaryeri’nden 200 kadınımızla birlikte İstanbul’a kültür gezisi düzenledik. Toplumun yapı taşı olan tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun" dedi.

Kadınlar, kültür gezisini düzenleyen belediye başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür etti.