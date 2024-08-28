Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların maddi ve manevi kayıplarına neden olan dijital dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle son dönemde artan siber suçlar karşısında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 52 adet zararlı internet sitesine erişim engellendi. Bu siteler arasında yasadışı bahis, müstehcen içerik, uyuşturucu ticareti, kumar, fuhuş ve kişisel bilgileri çalmaya yönelik oltalama (phishing) gibi suçlara aracılık eden siteler yer alıyor.

Bu kapsamlı operasyonla, vatandaşların siber suçlara maruz kalma riski önemli ölçüde azaltıldı. Özellikle kişisel bilgilerin çalınması ve maddi kayıpların önlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmalar, vatandaşların dijital güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.