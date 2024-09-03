2024/2025 Adli yılın başlaması nedeniyle Edirne'nin Keşan ilçesinde de program düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'daki adli yıl dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törene Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, Keşan Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Demirtaş, Edirne Barosu Keşan Temsilcisi Av.Arb.Burçu Ortaç Irmak, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan Belediye Meclis Üyesi Emekli Savcı Hüseyin Yavaş ile avukatlar, adli yargı çalışanları katıldı.

Bozdağ ve Demirtaş ile Irmak Atatürk Anıtı’na çelenkleri sundu.

Burada konuşan Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, bir devlet ve toplum düzeninde insan için iyi olanın ancak adaletle sağlanabileceğine dikkati çekerek, "Geciken adalet adalet değildir, anlayışıyla hukuk devleti gereklerine uygun, etkin ve hızlı bir yargı hizmeti sunmak, herkesin hukuki güvenlik, barış ve huzur içinde yaşaması yargı mensuplarının nihai amacıdır" dedi.

Adaletin tecellisinde yargı sisteminin ayrılmaz parçası olan avukatlara ve barolara büyük görevler düştüğünü ifade eden Başsavcı Bozdağ, "Bu yüzden hakim ve savcılar olarak kendilerine her türlü yardımı göstermek adalet hizmetinin bir gereğidir. Adliyemizdeki bir kısım fiziki imkansızlıklara rağmen Baro temsilcilerimiz ve avukatlarımızın gösterdikleri iş birliği ve anlayış ile bir kısım sorunları çözdük ve peyderpey çözmeye de devam edeceğiz. Anayasal temel hak ve hürriyetlerin korunmasında saat mefhumu gözetmeksizin hafta sonu dahil olmak üzere çalışan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza; yargı mensupları ile birlikte ağır sorumluluk altında çalışan, özverili çalışmaları ile işlemlerin zamanında ve gereği gibi yürütülmesinde emeği olan adliye personelimize; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan kolluk güçlerimize (Yine adli hizmetlerin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi için iş birliğini esirgemeyen sayın belediye başkanımıza) buradan takdir ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.