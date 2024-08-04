Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, her canlının yaşam hakkına saygı duymanın bilinci ve sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla kısırlaştırma işlemlerini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak hayvanları kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları sürüyor.

Etkin yürütülen çalışmalar ile sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçen Keşan Belediyesi bünyesindeki Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, sahiplendirerek sıcak yuvalar bulmalarına yardımcı oluyor.

Şimdiye kadar 10 binin üzerinde kısırlaştırma işlemi yapıldığı öğrenilen Geçici Bakım Evi’nde sokak hayvanlarının tedavi ve bakım ihtiyaçları karşılanırken, sağlıkları korunuyor ve yaşam kaliteleri de artırılıyor.