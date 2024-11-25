Edirne'nin Keşan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel Aden Koleji öğretmenlerinin sergiledikleri zeybek gösterisi izleyenleri büyüledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Özel Aden Koleji öğretmenlerinin sahnelediği zeybek gösterisini sosyal medyada binlerce kişi izledi.

Okul bahçesinde dün düzenlenen kutlama program Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Okul öğrencilerinden Asel Ekmen’in sunumuyla geçekleşen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İngilizce Öğretmeni İrem Arda yaptı. Okul öğrencilerinin şiirleri sonrasında sahneyi öğretmenler aldı.

Kolejin kurucu temsilcisi Mustafa Bezbaş ile Okul Genel Müdürü Ahmet Altın’ın da eşlik ettiği zeybek oyunu, öğrenci ve velilerin büyük beğenisini topladı.

Canlı yayınlanan oyunu 10 binden fazla kullanıcı izlerken, birçok izleyenden de tebrik ve kutlama mesajları geldi.