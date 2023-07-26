Edirne’de askeri araç kazası sonucu şehit olan Astsubay Mehmet Özler’in naaşı, düzenlenen törenin ardından baba ocağı Ankara’ya gönderildi.

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan astsubay Mehmet Özler’in naaşı Edirne’de düzenlenen törenin ardından Ankara’ya gönderildi.

Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugayı Süloğlu Karakolu Yardımcı Hava Bölüğü 2’nci Merkez Komutanlığı’nda birlik garajı bölgesinde devir teslim faaliyeti esnasında ZHT zırhlı aracın geri manevrası sonucu araç altında kalan Astsubay Mehmet Özler, şehit oldu.

Törene, şehidin eşi Mihriban Özler ve 2 çocuğu, Türk bayrağına sarılı Astsubay Mehmet Özler’in naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duanın ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, eşi ve çocukları askeri helikopter ile Etimesgut Havaalanına gönderildi. Ankara’da düzenlenecek törenin ardından şehidin naaşı Çankırı’ya nakil ettirilecek. Daha sonra şehidin naaşı, kılınacak namazın ardından Çankırı’nın Alıca köyüne defnedilecek.