Edirne’nin Keşan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak’taki 2 katlı evde meydana gelen olayda, Yakup Uygun’un hayatını kaybettiği, U.A.’nın da bacağından yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan U.K. ve Ş.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygun toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, Ş.B. ve U.K’nın ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak’taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun ve U.A. (22), bahçede bulunan "Cane corso" cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istemiş, köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile Uygun ve U.A.’ya ateş açmıştı. Açılan ataş sonucu yaralanan Yakup Uygun ve U.A ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ağır yaralanan Yakup Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Yakup Uygun’un cenazesi, İki Minareli Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.