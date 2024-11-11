Edirne’de ’Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyü yolu üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte, 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’de milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede Edirne’nin Lalapaşa İlçesi’ne bağlı Hacıdanişment köyü yolu üzerinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Bu yıl ’İnsanlığa Nefes’ temasıyla kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü’nde Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyü yolu üzerindeki alanda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, böylesine anlamlı bir etkinliğin 81 ilde eş zamanlı düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

"Dikeceğiz aynı zamanda da koruyacağız"

Bir fidanın toprakla buluşturulmasının aslında toprağa umut ve bereket hediye edilmesi, gelecek kuşaklara büyük bir mirasın temellerinin atılması demek olduğunu aktaran Vali Sezer, "Gençlerimizin 10-15 yıl sonra bu ağaçların fidanlarının büyüdüğünü görmeleri bizim en büyük mutluluk ve onur kaynağımız olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Bir fidanın ne anlama geldiğini herkes iyi biliyor. Dikeceğiz aynı zamanda da koruyacağız. Geleceğe yeşil bir Türkiye, yeşil bir medeniyet bırakacağız" dedi.

Vali Sezer’in konuşmasının ardından programa katılan protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidan dikti.

Fidan Dikim etkinliğine katılan lise öğrencisi Medine Sevdi Kaya, gelecek kuşaklara örnek olmak ve doğaya katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Oluşturulan alanda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve fidan dağıtıldı.