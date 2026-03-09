Edirne'de yaşları 40 ile 55 arasında değişen kadınlardan oluşan Veteran Kadınlar Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir karşılaşmaya imza attı.

Edirneli Veteran Kadınlar Basketbol Takımı, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık maçında Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nden gelen 39 Veteran Kadın Basketbol Takımı'nı evinde ağırladı.

Edirne Veteran Kadınlar Takımı Kurucusu Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Op. Dr. Melda Canbaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar günü vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Canbaz, 'Farklı meslek gruplarından kadınlar olarak aynı sahadayız. Hepimiz buradayız. Şunu hatırlatmak istiyorum. Gücümüzü hiçbir zaman unutmayın. Bugün sahada yarın hayatta her yerde her sahada her zaman varız hiçbir yere gitmiyoruz' dedi.

Karşılaşmayı 51-44'lük skorla 39 Veteran Takımı kazandı. Müsabaka sonunda her iki takımın oyuncularına madalyaları verildi.