Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de yapılan operasyonlarda, Lalapaşa ilçesi Hanlıyenice köyü sınırları içerisinde yurt dışına çıkmaya çalışan 7 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILIYOR

Jandarma ekipleri, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan organizatörlerin izini sürerek, bu kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Amacı haksız kazanç elde etmek olan bu organizasyonların deşifre edilmesi ve adalete teslim edilmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.

YAKALANAN GÖÇMENLER ÜLKELERİNE İADE EDİLECEK

Yakalanan 7 Suriyeli düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin ardından ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.