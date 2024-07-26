Ayedaş, İstanbul Anadolu Yakasında yürüttüğü bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği yatırımlarıyla mevsim ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının olumsuz etkisinden elektrik şebekesini korudu. Hava sıcaklıklarının şebekede elektrik yükünü yüzde 33 artırmasına rağmen şehrin kesintisiz enerji ihtiyacı yürütülen çalışmalarla karşılandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (Ayedaş), tüm dünyada yakın tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen 21 Temmuz günü de dahil olmak üzere artan sıcaklıklar nedeniyle yükselen enerji tüketimini karşılamak için faaliyetlerine hız verdi.

Yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği yatırımlar sayesinde artan elektrik talebini karşılamayı başaran Ayedaş, 8 bin 300 trafo ve 34 bin 417 kilometre hat uzunluğu ile daha her koşulda daha aydınlık bir İstanbul için çalışmalarını özveri ile sürdürüyor.

“Elektrik tüketim talebi yüzde 33 arttı”

İklim değişikliği kaynaklı mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında, şebekede elektrik yükünün yüzde 33 artmasına rağmen müşterilerine sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sunmaya devam eden şirket, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir yaz geçirmesi için yılın ilk 6 ayında da bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Özelleştirme sürecinin tamamlandığı günden beri sürdürdüğü yatırımlarına 2024’te de devam eden Ayedaş, yılın ilk 6 ayında 312 kilometrelik yeni kablo, 201 elektrik panosu ile 33 trafo merkezi montajını tamamladı. Şirket yüksek sıcaklıklarla mücadele eden çalışanlarının yoğun emeği ve yüksek ürün tedarik gücü ile yükselen elektrik tüketimini karşılamak için yoğun çaba sarf etti.

“Aşırı sıcaklara rağmen sahada tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde’’

Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Enerji’nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Ayedaş’ın aşırı sıcaklara rağmen sahada tüm ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve şirketin hizmet verdiği bölgelerde olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda, hizmet verdiği diğer illerden destek ekiplerini teyakkuza geçirebildiğini aktaran Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Nüfus yoğunluğu olarak 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’un Anadolu Yakasında elektrik dağıtım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliği kaynaklı mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, şebekede elektrik yükünün yüzde 33 artmasına sebep oldu. Yoğun sıcaklık kaynaklı yaşanan bu artışa ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları ve şirketimizin geçmişten bugüne hayata geçirdiği yatırımları sayesinde başarıyla cevap verdik’’ dedi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, ayedas.com.tr, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği açıklandı.