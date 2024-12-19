Edinilen bilgilere göre, Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Kasten Öldürme" suçundan 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan, Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ise "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan A.E., Keşan'da bir eğlence mekanında yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahısla ilgili işlemleri tamamlandıktan sonra zanlıyı Edirne Cezaevine gönderdi.