Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı, ‘Sektörle Buluşma’ etkinliği kapsamında Yönetmen Cenk Yaz’ı ağırladı. 2023 yapımı Zübeyde: Analar ve Oğullar filmiyle dikkat çeken Yaz, filmdeki senaryo yazım sürecini, çekim koşullarını, karşılaşılan zorlukları ve çekim tekniklerine dair deneyimlerini öğrencilere aktardı. Sektörde çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yaz’ın buluşmasında; Gazeteci-Yazar Sevinç Yavuz, Medya ve İletişim Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin, Öğretim Görevlisi Zuhal Erol ve Öğretim Görevlisi Ali Koçak da yer aldı. Etkinlik sonunda Yaz’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: iha