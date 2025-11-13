Edirne’de devrilme riski taşıyan bir okulun istinat duvarı, öğrencilerin güvenliği için yıkılıp yeniden inşa edilecek.

Devrilme tehlikesi oluşturan Gazi Osman Paşa Ortaokulu’nun yaklaşık 100 metrelik istinat duvarı, Edirne İl Özel İdaresi ekiplerince yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Daha önce yan yatmaya başlayan ve çevre için risk oluşturan duvarın yıkım çalışmalarına başlanırken, yeni duvarın temel, demir ve beton döküm işlemleri gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin 2025-2026 eğitim öğretim yılında daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi hedefleniyor. Ayrıca okul çevresinde düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmalarının da yapılacağı bildirildi.