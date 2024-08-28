Edirne İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Son olarak, Merkez ilçesi Eskikadın köyü ve Lalapaşa ilçesi Hüseyinpınar köyü sınırlarında yapılan operasyonlarda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan organizatörleri yakalayarak adalete teslim etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlarda;

Merkez ilçesi Eskikadın köyü: Yurt dışına kaçmaya çalışan 21 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Lalapaşa ilçesi Hüseyinpınar köyü: Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.