Edirne merkezli 5 ilde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde operasyon düzenlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’nün öğrenci yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şüphelilerin arasında Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve üniversiteden mezun olan kişiler de yer aldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 6’sı geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise bugün Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA