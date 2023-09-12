Edirne İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 17 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Yapılan incelemelerde, şüphelilerden 4'ünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu, 13'ünün ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dosya kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.