Edirne’de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 169 organizatörden 87’si tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin giriş noktaları başta olmak üzere göçmen hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde helikopter destekli şok uygulamalar gün geçtikçe artıyor. Şüpheli araçlar, Özel Harekat polisleri, komandolar ve tüm emniyet birimleri tarafından tek tek durdurularak didik didik aranıyor. Yasa dışı yollarla Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya kaçmak için Edirne’ye gelen göçmenler, şehrin giriş noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor.

Edirne’de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 169 organizatörden 87’si tutuklandı. Emniyette ve jandarmada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler ise, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Öte yandan son 24 saat içerisinde 178 Fas, Libya, İran, Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu göçmen daha yakalandı.