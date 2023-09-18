Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 715 göçmen yakalanırken, 81 organizatör tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 2 haftalık bir sürede 2 bin 715 göçmen ve 81 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne İli bölgesinde son 2 haftalık dönem (04-17 Eylül 2023) içerisinde göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, TEM, Kaçakçılık, JASAT, Asayiş ve Komando timlerince müşterek yapılan şok faaliyetler neticesinde 81 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 64 araç ile 2715 göçmen şahıs yakalandı.

Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli organizatör şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Kaçakçılık olayında kullandıkları cep telefonu ile üzerlerinde bulunan ve organizatörlükten elde ettikleri değerlendirilen paralara ve kaçakçılık olayında kullandıkları 64 araca C.Savcısının talimatıyla el konuldu.

Ayrıca kaçakçılık olayında kullanılan araçlara Trafik Jandarması tarafından 260.096 TL idari para cezası uygulanarak araçlar yed-i emin parkına teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.