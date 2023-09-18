Hazine arazilerinin konut yapımına açarak maliyeti düşürmeyi hedefleyen hükümet, şimdi de düşük faizli kredi kampanyasına başlamaya hazırlanıyor. 120 vadeyle yüzde 1,20'lik faiz oranıyla kredi verilmesi gündemde.

Hükümet konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere vatandaşların ilk konutuna erişimini artırmak için harekete geçti.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

Hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu aileler olan yeni kredi kampanyasıyla kira öder gibi ev sahibi olmaları imkânı sağlanacak. Yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak.

UYGUN FAİZLİ KREDİ HANGİ KONUTLARI KAPSAYACAK?

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

YENİ KAMPANYADAKİ FAİZ KOŞULLARI NELER?

Dar gelirlilerin ilk konutları için planlanan yüzde 1.2 faiz ve 180 ay vade seçeneği, mevcut tabloya göre faiz yükünü yüzde 70 azaltacak.

Bankalar şu an konut kredisinde aylık ortalama yüzde 3.23 faiz uyguluyor. Bu orana göre 180 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekildiğinde aylık ödeme 64 bin 812 TL, toplam ödemesi ise 11 milyon 666 bin TL oluyor. Mevcut durumda 9 milyon 666 bin TL faiz yükü doğuyor.

Eğer aynı vadede faiz yüzde 1.2'ye çekilirse, 2 milyon liranın aylık ödemesi 27 bin 174 liraya, toplam ödemesi 4 milyon 891 bin liraya, faiz yükü ise 2 milyon 891 bin liraya geriliyor.