Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Havsa yolu Tayakadın köyü mevkiinde Kırklareli’ne dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. kontrolündeki 81 EY 232 plakalı otomobil, 22 BK 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki otomobilde de aralarında bir bebeğinde olduğu toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.