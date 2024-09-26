Türkiye’de meslek yüksekokullarındaki kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir kılmak hedefiyle kurulan Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), ilk saha ziyaretini Sakarya’da gerçekleştirdi.

MEDEK, hazırlık süreçlerinin ardından ilk saha değerlendirmesini Sakarya’da yaptı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) 11 meslek yüksekokulundaki 12 program, 40 değerlendirici tarafından değerlendirildi. Meslek yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamak için 2023 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 83 meslek yüksekokulu programında akreditasyon yetkisi alan MEDEK, 2024 yılı sonuna kadar 37 üniversitenin 110 meslek yüksekokulunda 230 program için saha ziyareti gerçekleştirecek.

Mesleki eğitimin Türkiye için öneminin artık reddedilemez bir gerçek olduğunu kaydeden MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Uzun süredir yaptığımız hazırlıklar neticesinde meslek yüksekokullarındaki kaliteyi artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için yürüteceğimiz değerlendirme sürecimize Sakarya’dan başladık. Bunun öncesinde saha ziyaretleri kapsamındaki 230 program değerlendirmesi için toplam 923 kişilik hareket planlaması gerçekleştirdik. Böylelikle heyecan verici bir yolculuğa başlamış olduk. Ülkemizde mesleki eğitimin nitelik kazanması ve belirli bir seviyeye ulaşması hem iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlayacak hem de ülkemizin büyüme ivmesini artıracaktır. Bu anlamda şu an için küçük bir adım olarak görünse de esasında oldukça önemli bir adım atmış olduk. Büyük emekler gerektiren bu sürece katkı veren değerli akademisyenlerimize ve MEDEK ekibinde görev alan çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Akreditasyon süreçlerimizi üstün başarıyla sürdürmeyi arzuluyor, değerlendirme takımlarımıza kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.