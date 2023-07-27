Yaslandığı pencere sinekliğinin açılması sonucu 3. kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Yasemin Sokak Günışığı Apartmanı’nda meydana geldi. 3 yaşındaki G.T’nin yaslandığı pencere sinekliği hiç beklemediği bir anda açıldı. 3. kattan yere düşen küçük çocuk ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk G. T. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.