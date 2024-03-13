Edirne’de etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bodrum katında bulunan bazı evleri ise su bastı.

Edirne merkez ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olan şiddetli sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar ise kısa sürede göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Bazı apartmanların bodrum katındaki evleri ise su bastı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkili olması bekleniyor.