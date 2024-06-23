Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve dolunay manzarası görenleri mest etti.

Edirne’de fotoğraf sanatçısı olan Turan Ülgüdür tarafından kayda alınan Selimiye Camii ve dolunay manzarası görsel şölen oluşturdu. Edirne’de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay manzarası Selimiye Camisi ile birlikte gören vatandaşları hayran bıraktı. Gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı vatandaşlara görsel şölen sundu.

Özellikle Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camii, dolunayla kartpostallık manzaralar oluştururken, Meriç Nehri’ndeki yakamoz ise görülmeye değer ışıklar yansıttı.