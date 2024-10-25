Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen terörle mücadele ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonlada, yurt dışına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 1 ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 6 kişinin sınır hattında yakalandığı bildirildi.

Operasyon sırasında yakalanan şahıslar, haklarındaki gerekli adli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, emniyet ve asayişin sağlanması adına operasyonların kesintisiz bir şekilde süreceğini ve sınır güvenliğini sağlama çabalarının artarak devam edeceğini belirtti.