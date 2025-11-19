Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla gerçekleştirilen operasyonda, ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y. isimli firari hükümlü de yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 0,67 gram sentetik kannabinoid, 341,09 gram bonzai, 19,74 gram metamfetamin, 25 adet 7x65 fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.