Edirne’deki iş insanları, Ramazan ayının başlaması ile birlikte Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar sürdürülen Ahilik geleneklerinden birisi olan ’Zimem Defteri’ uygulamasını hatırlatmak için harekete geçti. Hayırseverler, mahalleleri dolaşarak küçük esnafla görüşüp veresiye defterinde hesabı bulunan vatandaşların borcunu ödedi.

Bir derneğin Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, yönetim kurulu üyeleri, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bakkalları ve fırınları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapatmak için esnafı gezdi.

Kentteki iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapatan hayırseverler, bu dayanışmanın artması için maddi imkanı olan vatandaşlara da çağrıda bulundu. Dar gelirli ailelerin borçlarını kapatan hayırseverler, veresiye defterlerini de alarak iş yerinden ayrıldı.

Oğuz Kurum, birkaç günden beri kentteki esnafı dolaşarak Ahilik geleneğinin devamı olan Zimem Defteri (veresiye) uygulamasıyla dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattıklarını söyledi.

Hedeflerinin bu geleneğin yaşatılması olduğunu aktaran Kurum, Bu geleneğin yaşatılması ve sahip çıkılması ve bu mirasın takipçisi olma yolunda herkesin elini taşın altına koymasını istediklerini ifade etti.

Bakkallık yapan Cevdet İbrahimoğlu, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların devam etmesi gerektiğini belirterek, borçları silinen müşterileri adına hayırseverlere için teşekkür etti.

Bu tür yardımların Ramazan ayında devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen İbrahimoğlu, hali vakti yerinde olan vatandaşlar tarafından da bu geleneğin devam ettirilmesini temenni etti.