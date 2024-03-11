Kırklareli’nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı.

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı. Geçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, yönetmelik hakkında bilgi verdi.

Karaca, toplantıda yaptığı konuşmada Tarımsal üretimin, üreticiler ile tüketicinin korunmasının hedeflendiğini belirterek, “Tarımsal üretimin planlanması ile arz talep dengesi sağlanarak, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin korunması amaçlanmakta olup bunun yanında su kaynaklarının korunması, gıda israfının önüne geçilmesi gibi konularda da fayda sağlanması öngörülmektedir” dedi.

Daha sonra şube müdürleri tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.