Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yerli ve Milli Parti Edirne İl Başkanı Mesut Ağırbasan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a genel af çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı öncesi müjde beklediklerini belirten Ağırbasan, “Genel af, toplumsal bir ihtiyaç ve vicdani bir zorunluluktur. Sadece cezaevlerini değil, toplumun vicdanını da rahatlatır” diye konuştu.

“MİLYONLARCA MAĞDURUN SESİ OLUYORUZ”

Ağırbasan, af kampanyalarının aylardır devam ettiğini vurgulayarak, “Bu mesele mahkumlarla sınırlı değil, aileleriyle birlikte milyonlarca insanı etkiliyor. Çocuklar annesiz, babasız büyüyor. Devletin şefkat eli uzanmalı” dedi. Genel affın kapsamlı olması gerektiğini belirten Ağırbasan, ehliyet, sicil, öğrenci, vergi affı, karşılıksız çek mağdurları ve beraat etmiş KHK’lıların görevlerine iadesini talep etti.

Başkan Ağırbasan, “Bir vatandaş, bir evlat olarak konuşuyorum: Ağlayan annelerin, eşlerin, çocukların gözyaşları dursun. Genel af, bu milletin vicdanında kabul görmüştür. Cumhurbaşkanımız bu sese kulak vermeli” diyerek sözlerini tamamladı. Parti, genel af çıkana kadar konunun takipçisi olacağını duyurdu.