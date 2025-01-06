Kaza Geçirdiği Gece Ağır Yaralanmıştı Sıla Pehlivanoğlu, 29 Aralık 2024 Cumartesi gecesi, Tekirdağ’da motosikletiyle seyir halindeyken başka bir motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan genç kız, hemen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir Haftalık Mücadele Sonuç Vermedi

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Sıla Pehlivanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 5 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Sıla bugün son yolculuğuna uğurlandı

Sıla'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Sarayavluları Camii'nden alınarak Enez Yolu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları,AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Sıla'nın ve ailesinin sevenleri katıldı.