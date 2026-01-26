Edremit Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Aydoğan, üyelerin oylarıyla 7'nci kez yeniden başkan seçildi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul yoğun katılımla yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem üstlenirken, divan kurulunda Hasan Bayram, Yüksel Kaplan, Hanifi Şentürk ve Serpil Köse yer aldı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde üyelerin güvenini tazeleyen Mustafa Aydoğan, yeniden başkanlığa seçilerek görevine devam etti. Genel kurulda yeni dönem yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Mustafa Aydoğan başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Refik Top, Davut Baydemir, Burhan Kadem, Serhat Köse, Mehmet Ali Olçum, Talip Özdemir (Asil);

İsmail Sasallı, Tamer Keskin, Hasan Yıldız, Sadettin Şener, Hüseyin Aydoğan, Ahmet Beke, Mehmet Bircan (Yedek). Denetim Kurulu'nda ise; Ümit Topal, Vedat Kapsız, Fikret Karaarslan (Asil); Mehmet Emin Çınar, Bektaş Özcan, Erdoğan Yılmaz (Yedek) yer aldı.

Kongreye katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 'Yardımcım Coşkun Taşkın ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası Genel Kurulu'na katıldık. Mevcut Başkan Mustafa Aydoğan'ın tek aday olarak girdiği seçimin, esnafımıza ve odamıza hayırlı olmasını diliyorum.'dedi.