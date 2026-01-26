Kartepe Belediyesi, cenaze hizmetleri binasında yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

İlçenin gelişen yapısı ve artan nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak mevcut binada kapasite artırımına gidildi. Proje kapsamında binaya yeni bir kat eklenerek fiziksel kullanım alanı iki katına çıkarıldı. Yenileme çalışmalarında, cenaze yakınlarının ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla bay ve bayanlar için ayrı girişleri bulunan mescitler de oluşturuldu.

Modernize edilen binanın, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.