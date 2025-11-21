Edremit Ticaret Odası yönetimi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Ergün, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Şık ve Murat Kara, Genel Sekreter Recep Akgün ile ressam Serhan Kerestecioğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette bölgenin kültürel değerlerini yansıtan "Sarıkız" temalı tablo, Vali Ustaoğlu’na takdim edildi.

Edremit Ticaret Odası yönetimi, nazik kabulleri için Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’na teşekkürlerini iletti.