Kutlamalar kapsamında ilk olarak Altınoluk ve Akçay Mahallelerinde lokma hayrı düzenlendi. Bu gün ise Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, Esnaf Odaları Başkanları öncülüğünde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ziyaretleriyle devam etti. Şehit Hamdibey Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü, bando eşliğinde Yılmaz Akpınar, Menderes ve Azerbaycan Bulvarlarını geçerek Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde son buldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ilkini yapan Edremit Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Yüksel Kaplan, "Ahilik hem gönülleri hem de toplumları birleştiren bir değerdir. Ahilik teşkilatında yer alan her birey sadece bir meslek öğrenmekle kalmaz; ahlaklı olmayı, paylaşmayı, sabretmeyi, hoşgörüyü ve toplum için çalışmayı da öğrenir." dedi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da konuşmasında, "Bugün Anadolu’nun köklü bir geleneği olan Ahilik kültürünü yaşatmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ahilik sadece ticaretin değil, dürüstlüğün, kardeşliğin ve dayanışmanın adıdır. Bu kültür, yüzyıllar boyunca toplumsal hayatımızın omurgasını oluşturmuş, insanı merkeze alan bir anlayışı bize miras bırakmıştır. Edremit’in bereketli topraklarında sabah dükkânını besmeleyle açan, müşterisine güler yüzle hizmet eden esnafımız, Ahilik ruhunun yaşayan temsilcileridir." dedi.

Programın sonunda Edremit Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri "Ahilik Yemini" etti. Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu tarafından mesleki eğitimde başarı gösteren öğrencilere "Şed Kuşanma" töreni düzenlendi. Ayrıca, meslekte uzun yıllar hizmet veren esnaflara da bağlı oldukları odalar tarafından plaket takdim edildi.