Balıkesir’in Edremit Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında Edremit’te üniversite kazandırmak adına önemli kararlar alındı. Edremit’te Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak açılması planlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için Ülkü Tepe olarak bilinen alanın tahsisine kararı verildi.

Edremit Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yönetiminde gerçekleşti. Meclis toplantısında 40 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste gündeme getirilen Edremit’e 4 yıllık eğitim veren fakülte kazandırılması için yer tahsisi yapıldı.

Tuzcumurat Mahallesi’nde mülkiyeti Edremit Belediyesi ve belediye şirketi ED-BEL A.Ş.’ye ait olan ve halk arasında Ülkü Tepe diye bilinen arazinin açılması planlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak kullanılmak üzere 25 yıl bedelsiz olarak Balıkesir Üniversitesi’ne tahsisine oy birliği ile karar verildi. Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin de toplantıya katılarak konu ile ilgili belediye meclis üyelerine bilgi paylaşımı yaptı. Edremit’e fakülte kurulması adına tarihi bir karar alındığını belirterek meclis üyelerine ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a teşekkür etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit’in büyüyen ve gelişen yapısı ile birçok ilden büyük bir konumda olduğunu özellikle yükseköğretimde Üniversiteyi hak eden bir kent olduğunu belirterek “Balıkesir merkez ile Çanakkale, İzmir üçgeninde önemli bir konumda bulunan Edremit’imize üniversite kazandırılması adına fakültelerin açılması büyük önem arz ediyor. 4 yıllık eğitim ve öğretim veren Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun ardından ikinci bir fakültenin ilçemizde açılması adına önemli karar aldık. Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak açılması planlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için Ülkü Tepe olarak bilinen alanı belediye meclisimizin oy birliği ile üniversitemize verdik. İleride üniversitenin temellerini oluşturacak olan fakültelerin Edremit’imize kazandırılması için kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği ve diyalog içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. İlçe kaymakamımıza, Balıkesir Üniversitemize, Edremit Meslek Yüksekokulumuza ve bugün oybirliği karar veren tüm temsil üyelerimize teşekkür ediyorum. Alınan kararın ilçemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.