Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına 158,71 TL zam yapılmıştı.

Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Anadolu Efes grubunun zamlı fiyat listesini takipçileriyle paylaştı.

Monkey Shoulder

  • Monkey Shoulder 70CL: 1.700 TL
  • Smokey Monkey 70CL: 1.850 TL

Grant's

  • Grant's Triple Wood 12 YO 70CL: 1.550 TL
  • Grant's Triple Wood 100CL: 1.450 TL
  • Grant's Triple Wood 70CL: 1.075 TL
  • Grant's Triple Wood 35CL: 650 TL
  • Grant's Triple Wood 50CL: 850 TL

Glenfiddich

  • Glenfiddich 12 YO 70CL: 2.500 TL
  • Glenfiddich 15 YO 70CL: 3.800 TL
  • Glenfiddich 18 YO 70CL: 6.300 TL
  • Glenfiddich Fire and Cane 70CL: 4.200 TL
  • Glenfiddich XX 70CL: 4.500 TL
  • Glenfiddich 21 YO Gran Reserva 70CL: 11.250 TL
  • Glenfiddich 23 YO Grand Cru 70CL: 16.750 TL

Hendrick's

  • Hendrick's 70CL: 2.500 TL
  • Hendrick's Grand Cabaret 70CL: 2.750 TL
  • Hendrick's Orbium 70CL: 2.750 TL

The Balvenie

  • The Balvenie 12 YO 70CL: 4.250 TL
  • The Balvenie 14 YO 70CL: 6.000 TL

Milagro

  • Milagro Silver 70CL: 2.150 TL

Reyka

  • Reyka 70CL: 2.400 TL

Tullamore Dew

  • Tullamore Dew Original 70CL: 1.200 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ