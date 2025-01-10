Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına 158,71 TL zam yapılmıştı.
Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Anadolu Efes grubunun zamlı fiyat listesini takipçileriyle paylaştı.
Monkey Shoulder
- Monkey Shoulder 70CL: 1.700 TL
- Smokey Monkey 70CL: 1.850 TL
Grant's
- Grant's Triple Wood 12 YO 70CL: 1.550 TL
- Grant's Triple Wood 100CL: 1.450 TL
- Grant's Triple Wood 70CL: 1.075 TL
- Grant's Triple Wood 35CL: 650 TL
- Grant's Triple Wood 50CL: 850 TL
Glenfiddich
- Glenfiddich 12 YO 70CL: 2.500 TL
- Glenfiddich 15 YO 70CL: 3.800 TL
- Glenfiddich 18 YO 70CL: 6.300 TL
- Glenfiddich Fire and Cane 70CL: 4.200 TL
- Glenfiddich XX 70CL: 4.500 TL
- Glenfiddich 21 YO Gran Reserva 70CL: 11.250 TL
- Glenfiddich 23 YO Grand Cru 70CL: 16.750 TL
Hendrick's
- Hendrick's 70CL: 2.500 TL
- Hendrick's Grand Cabaret 70CL: 2.750 TL
- Hendrick's Orbium 70CL: 2.750 TL
The Balvenie
- The Balvenie 12 YO 70CL: 4.250 TL
- The Balvenie 14 YO 70CL: 6.000 TL
Milagro
- Milagro Silver 70CL: 2.150 TL
Reyka
- Reyka 70CL: 2.400 TL
Tullamore Dew
- Tullamore Dew Original 70CL: 1.200 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ