İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği iş birliği ile düzenlenen Efes Selçuk İklim Atölyeleri Mayıs Ayı Takvimi kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Yetişkinler İçin Ekolojik Yaşam Semineri” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi Öğretim Üyesi ve Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği Üyesi Dr. Ekin Gündüz Özdemirci’nin katılımıyla düzenlenen atölyede Ekolojik Kriz, etkileri ve Ekolojik Krize karşı bireysel olarak alınabilecek önlemler konuşuldu.

Ekolojik Krizin büyük bir krizin parçası olduğunu belirten Özdemirci; “Bizim sorunumuz sadece havanın ısınması ya da buzulların erimesi değil. Ekolojik kriz aslında ekonomik, kültürel ve sosyal bir meseledir. Bu krizi yaratan bir sistemdir aslında. Biz bir ekolojik krizin içindeyiz. Bu kriz her şeyden önce bir sistem krizi. Yaptığımız seçimler iklim ve biyoçeşitlilik sonuçlarını şekillendiriyor. Bununla ilgili bütün insanlara bir sorumluluk yükleniyor. Ancak bu krizin yaratıcısı olmayan toplumlar, bu krizden en çok etkilenen toplumlar oluyor. Bu krizin yaratıcısı gelişmiş sanayi toplumlarıdır. Ekolojik Kriz sistem kaynaklı bir sorun olup bu sistemin köşe başlarını tutanların eylemlerinin sonucudur. Çözüm bireysel olamaz ama bireysel olarak yapacaklarımız sistemde delikler açar” diye konuştu.

BİREYSEL ÇABALARIMIZ DA ÖNEMLİ

Ekolojik Krizin etkilerine karşı büyük ekonomik ve politik dönüşümlerle çözüm sağlanabileceğinin altını çizen Özdemirci, “Ekolojik Krize karşı bireysel çabaları da küçümsememek gerekir. Bu yüzden bizim algı değişimine odaklanmamız gerekiyor. Karbon ayak izi ve ekolojik ayak izini azaltmamız gerekiyor. Bu noktada etik tüketim, adil ticaret, kendi üretebileceğimizi üretmek, sürdürülebilir tarım ürünlerini tercih etmek, mevsimsel beslenme, ikinci el eşya tüketimi, eşya takasları, plastik tüketimini azaltmak, naylon poşet tüketimini azaltmak, evsel atıklardan kompost gübre üretmek, evde kompost gübre yapmak, evde doğal sertifikalı temizlik malzemeleri ya da sirke, arap sabunu gibi doğal temizlik malzemeleri kullanmak bireysel olarak alabileceğimiz önlemler arasında yer alıyor. Ekolojik Krize karşı alınacak önlemler aslında insanın doğayı koruma mücadelesi değil insanın kendi türünü koruma mücadelesidir” dedi.